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В Туркестане отметили День учителя

8 Октября 2018 20:27 92
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В Туркестане отметили День учителя

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестанской области отметили День учителя. В мероприятии, прошедшем в областном акимате в онлайн режиме, приняли участие более 500 лучших педагогов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Аким области Жансеит Туймебаев, открывая торжественное мероприятие, поздравил более 55 тысяч учителей региона с праздником, а также отметил, что роль учителя в обучении и воспитании будущего поколения очень важна. 

«Сегодняшнее мероприятие проходит в особенное время. Оно совпало с новым Посланием Президента и с периодом создания Туркестанской области. Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем недавнем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» затронул многие важные вопросы, в том числе обеспечение населения жильем, развитие здравоохранения, образования и науки, совершенствование полиции и судебной системы, государственного управления, повышение профессиональной квалификации и социальной защищенности сотрудников этих сфер. Вместе с тем, в Послании Глава государства уделяет особое внимание сфере образования, снижению коррупционных рисков, в том числе приему на работу педагогов», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

В Туркестане отметили День учителя

На торжественном собрании 5 ветеранов сферы образования и 20 учителей наградили благодарственными письмами акима области. Коллективу областной специализированной физико-математической школы-интерната имени Ж.Каппарова Казыгуртского района вручили грант на сумму 20 млн. тенге, как лучшей организации среднего образования.

Следует подчеркнуть, за последние годы наблюдается рост интереса школьников области к знаниям. В этом году талантливые учащиеся стали призерами более 100 различных конкурсов международного и республиканского уровней. Более того, за последние три года на республиканской олимпиаде по математике и естествознанию региону присваивают звание «Лучшая олимпийская команда», учащиеся области занимают ІІ, ІІІ призовые места.

В Туркестане отметили День учителя  

Помимо этого, по итогам республиканской олимпиады и научных проектов ежегодно определяется и награждается 100 лучших учреждений образования. В этом году в их число вошлт четыре организации среднего образования области.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Туркестанской области прием педагогов на работу осуществляется в электронном виде через портал jumys.sitcen.kz. В этом новом формате система приема будет и в дальнейшем реализовываться открыто и публично.

В Туркестане отметили День учителя 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Образование, Акимат,
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