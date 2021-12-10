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В Туркестане отметили 30-летие Независимости страны на международном уровне

10 Декабря 2021 13:10
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В Туркестане отметили 30-летие Независимости страны на международном уровне

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из величайших побед независимости – обновлённый Туркестан. Об этом сегодня в Туркестане рассказали участники торжественного мероприятия «Тұғырлы бол, Тәуелсіздік», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан. Торжественное собрание открылось хореографически – музыкальным театрализованным представлением «Тәуелсіздік-тірегім». В историческом ключе прозвучали поздравительные речи о Казахстане, шагнувшем в новую эпоху, он прошел более четверти века пути, передает МИА «Казинформ».

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Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравили общественность с великим праздником и вручили государственные награды гражданам, внесшим вклад в развитие Туркестанского региона. На груди выдающихся личностей сияли ордена «Парасат», «Достық», «Құрмет».

Вместе с тем, были вручены орден «Еңбек Даңқы», медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат» и Почетная грамота Республики Казахстан. На праздничном мероприятии, прошедшем в многопрофильном комплексе «Конгресс Холл», выступили звезды тюркского мира и казахстанской эстрады.


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#Туркестанская область   #Акимат   #30 лет Независимости  
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