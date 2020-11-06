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В Туркестане открылась интеллектуальная школа

6 Ноября 2020 12:27
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В Туркестане открылась интеллектуальная школа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Туркестане торжественно распахнула свои двери интеллектуальная школа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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Новый объект знаний «А.Q.ORDA» построен в рамках государственно-частного партнерства. Лекции для учащихся 1-6 классов проводятся на казахском и русском языках. Наряду с углубленным изучением предметов, в школе работают различные кружки: хореография, вокал, робототехника, финансовая грамотность. Даже уроки по игре на домбре и шахматах были введены как отдельные предметы.

В учебном заведении преподают квалифицированные специалисты. Среди них и те, кто получил образование за рубежом.

Выступая на открытии школы, заместитель акима области Сакен Калкаманов поздравил туркестанцев с открытием нового объекта знаний и пожелал творческих успехов педагогам.

Школа с платным обучением начала свою работу с сегодняшнего дня.


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#Туркестанская область   #Образование   #Акимат  
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