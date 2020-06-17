В Туркестане отключат фонтаны и освещение в парках

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане фонтаны перестанут работать, а освещение в парках будет отключено. Все эти меры предосторожности применяются во избежание массового скопления людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Туркестана.

Кроме того, управление здравоохранения принимает меры по созданию дополнительных койкомест для заболевших пневмонией. Также откроются Народные офисы в новом микрорайоне и на окраинах города в целях обеспечения горожан государственными услугами. Для лиц с ограниченными физическими возможностями предусмотрят специальный транспорт. Об этом говорили на недельном совещании мажилиса под председательством Рашида Аюпова.

Помимо государственных услуг оказываемых в отделах акимата, в Народных офисах принимают заявки от физических и юридических лиц. Также здесь можно получить готовые постановления, заявки, иски и другую документацию. При школах и детских садах управления развития человеческого капитала действует 51 сектор самообслуживания. Интернетом полностью обеспечены системы здравоохранения, земельных отношений, архитектуры и градостроительства, занятости.

Градоначальник также выразил недовольство на внутридворовое освещение в микрорайоне Отырар, сухостой при въезде, санитарную обстановку. Р.Аюпов поручил руководителям компаний встретиться с жителями и подготовить проект к пятнице. И предупредил, что каждую субботу лично будет делать обход и беседовать с горожанами о существующих проблемах.

Исполняющему обязанности руководителя жилищно-коммунальной инспекции Рашид Аюпов дал поручение выявить владельцев жилья, получивших жилье незаконным путем, и принять меры.