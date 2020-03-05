В Туркестане обсудили дальнейшее развитие общественных институтов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Круглый стол «Ұлттық Кеңестің аймақтық аспектілері состоялся в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Заместитель руководителя управления общественного развития Туркестанской области Даурен Сариев в своем приветственном слове отметил важность проведения экспертных обсуждений в регионах, так как без участия всего казахстанского общества в обсуждении реформ, без учета мнений местного населения и специфики регионов невозможно будет прийти к полному пониманию и качественной реализации концепции «слышащего государства».

В ходе круглого стола директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров свое внимание заострил на том, что для дальнейшей модернизации и трансформации страны в политическом, социальном и экономическом аспектах необходим успешный диалог между государственными органами и гражданским обществом.

Президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», член НСОД при Президенте РК Мурат Абенов отметил, что в рамках работы Национального совета предстоит еще много сделать. Нужно акцентировать внимание не только на модернизации политической системы, но и на решение социальных вопросов. Реформы должны реализовываться системно.

Член НСОД Айгуль Орынбек отметила необходимость продвижения концепции «слышащего государства» для дальнейшей демократизации общества и защиты прав граждан.

В мероприятии также приняли участие К. А. Толебев – заместитель председателя Совета ветеранов Туркестанской области; А. Е. Абуов – проректор Международного казахско-турецкого университета им. А. Ясави и другие видные общественные деятели и эксперты Туркестанской области.