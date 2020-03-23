В Туркестане общественники проводят рейдовые мероприятия

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре стартовал проект​ ​«Сақшы», проводятся рейдовые мероприятия. Сотрудники Туркестанского городского департамента полиции и их общественные помощники​ ​проверили аптеки, рестораны и магазины на территории города. Они проверяли имеются ли у входа антисептические средства, соблюдается ли режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ​региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Общественные помощники провели разъяснительную работу о требованиях режима чрезвычайного положения.​

Нужно отметить, в связи с введением на территории РК режима чрезвычайного положения с целью обеспечения безопасности все местные исполнительные и компетентные органы работают в усиленном режиме.

Приняты меры по соблюдению режима чрезвычайного положения, к ответственности привлечены владельцы 13 объектов и 2 гражданина, которые провели свадьбу во дворе своего дома.

Всего по области около 300 человек работают помощниками полиции.

В ближайшее время работа будет продолжена, режим функционирования всех коммерческих объектов будут держать на контроле.​