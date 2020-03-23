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вчера 19:36
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В Туркестане общественники проводят рейдовые мероприятия
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В областном центре стартовал проект «Сақшы», проводятся рейдовые мероприятия. Сотрудники Туркестанского городского департамента полиции и их общественные помощники проверили аптеки, рестораны и магазины на территории города. Они проверяли имеются ли у входа антисептические средства, соблюдается ли режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
Общественные помощники провели разъяснительную работу о требованиях режима чрезвычайного положения.
Нужно отметить, в связи с введением на территории РК режима чрезвычайного положения с целью обеспечения безопасности все местные исполнительные и компетентные органы работают в усиленном режиме.
Приняты меры по соблюдению режима чрезвычайного положения, к ответственности привлечены владельцы 13 объектов и 2 гражданина, которые провели свадьбу во дворе своего дома.
Всего по области около 300 человек работают помощниками полиции.
В ближайшее время работа будет продолжена, режим функционирования всех коммерческих объектов будут держать на контроле.
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