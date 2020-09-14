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В Туркестане начались публичные дебаты в рамках праймериз

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2020, 16:29
В Туркестане начались публичные дебаты в рамках праймериз

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня согласно графику проведения праймериз партии «Nur Otan» в городах и районах Туркестанской области начались дебаты. В городе Туркестане они состоялись в амфитеатре рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Ясави, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

В дебатах, организованных в необычном месте, приняли участие шесть кандидатов, продемонстрировавшие ораторское мастерство, профессионализм. В центре Туркестана, где в свое время собирались бии, дебаты прошли на высоком уровне. С приветственной речью выступил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, пожелавший удачи участникам.

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«Если в давние времена амфитеатр был местом, где мерились силой, то сегодня в древнем городе — это центр, где будут предлагать лучшие идеи, пути решения проблем. От Туркестанской области в праймериз участвуют 1144 человека. В том числе от города Туркестана — 106 кандидатов. Таких дебатов не нужно избегать. Вам предоставляется возможность открыто, смело рассказать о своих планах, представить общественности предвыборную программу. Уверен, что вы, соблюдая правила дебатов, обменяетесь мнением, поделитесь своими предложениями. Считаю, что вы поддержите инициативу Елбасы и внесете значимый вклад в развитие и процветание Туркестана. Верю, что сделав важный политический шаг в древнем городе, вы будете придерживаться принципов честности и справедливости. Желаю всем удачи», – сказал Бейсен Даулетулы.

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Дебаты, прошедшие в свободном формате под открытым небом, воодушевили участников. Они говорили о проблемах, которые их волнуют, задавали друг другу вопросы, касающиеся предвыборных программ.

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«Давать обещания легко, но намного сложнее их выполнять. Хорошо бы если в будущем депутаты также здесь в амфитеатре отчитывались перед населением о проделанной работе», – говорят участники праймериз.

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Всего в Туркестанской области до 30 сентября будет организовано около 200 публичных дебатов, в которых примут участие более 1100 кандидатов. Профессиональный состав претендентов таков: представители бизнеса – 187 (16,3%), сферы образования – 343 (29,9%), НПО – 16 (1,4%). Средний возраст кандидатов - 42 года. Сегодня публичные дебаты проходят в 16 районах и городах.

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