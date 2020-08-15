В Туркестане музыкальной школе присвоят имя Шамши Калдаякова

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В областном центре – в Туркестане новой музыкальной школе присвоят имя Шамши Калдаякова, а перед его зданием возведут памятник прославленному композитору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Как сообщалось, в родном селе Шамши Калдаякова Отырарского района Туркестанской области министр культуры и спорта Актоты Райымкулова, аким области Умирзак Шукеев и сын композитора Мухтар Калдаяков приняли участие в открытии первого в стране музея Шамши Калдаякова, посвященного «королю казахского вальса».

«Дом-музей», построен за счет спонсоров по образцу дома, где родился и вырос Шамши Калдаяков. В ходе строительства музея учтены воспоминания тех людей, которые видели, общались и дружили с композитором.

«Шамши Калдаяков - великий композитор, король казахского вальса, автор действующего гимна. Он оставивил особый след в искусстве национальной музыки. Пусть в наших сердцах процветают песни Шамши Калдаякова, имя которого золотыми буквами вписано в духовную жизнь и музыкальную культуру нашего народа, - сказала министр.

Отметим, в музее имеются уникальные экспонаты и личные вещи композитора, такие как его любимая мандолина и другие предметы. Национальный музей РК привез и подарил вновь открывшемуся музею головной убор казахского композитора.

«Шамши Калдаяков является гордостью всего казахского народа. В областном центре – в Туркестане, новой музыкальной школе присвоят имя композитора, а перед его зданием возведут памятник. К 90-летию Шамши Калдаякова в этом году планируется провести немало мероприятий. В целом, бессмертные произведения великого композитора необходимо пропагандировать не только в такие знаменательные дни, но и каждый день. Это важно для воспитания подрастающего поколения», - сказал Умирзак Естаевич.

Следует подчеркнуть, в эти дни в рамках карантинного режима в стране мероприятия, посвященные юбилею Шамши Калдаякова, пройдут в режиме онлайн. По всей республике ожидается организовать более 100 онлайн-проектов, посвященных Дню рождения композитора.