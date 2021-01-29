В Туркестане мужчина при «падении» украл дорогой смартфон у девушки

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть управления полиции г.Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что днём на одной из остановок в центре города неизвестные лица похитили у несовершеннолетней дочери сотовый телефон, стоимостью 376 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Полицейские опросили очевидцев и прохожих, прочесали все близлежащие территории, изучили камеры видеонаблюдения, в результате в течение нескольких часов был установлен и задержан подозреваемый – им оказался житель областного центра, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что мужчина, подошел к потерпевшей на остановке, сымитировал падение якобы из-за гололёда, при этом, оперевшись на молодую девушку, незаметно украл у нее дорогой iPhone . Украденный смартфон подозреваемый планировал реализовать, а деньги потратить на собственные нужды. Полицейские изъяли сотовый телефон в доме подозреваемого и вернули законной владелице. Мужчина находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.