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    15:00, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В Туркестане мужчина при «падении» украл дорогой смартфон у девушки

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть управления полиции г.Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что днём на одной из остановок в центре города неизвестные лица похитили у несовершеннолетней дочери сотовый телефон, стоимостью 376 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Полицейские опросили очевидцев и прохожих, прочесали все близлежащие территории, изучили камеры видеонаблюдения, в результате в течение нескольких часов был установлен и задержан подозреваемый – им оказался житель областного центра, который полностью признался в содеянном.

    Следствием установлено, что мужчина, подошел к потерпевшей на остановке, сымитировал падение якобы из-за гололёда, при этом, оперевшись на молодую девушку, незаметно украл у нее дорогой iPhone . Украденный смартфон подозреваемый планировал реализовать, а деньги потратить на собственные нужды. Полицейские изъяли сотовый телефон в доме подозреваемого и вернули законной владелице. Мужчина находится под подпиской. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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