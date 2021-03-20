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В Туркестане малообеспеченным семьям раздали продуктовые корзины

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Марта 2021, 06:25
В Туркестане малообеспеченным семьям раздали продуктовые корзины

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыза 19 марта, в рамках «Дня мастерства», тренеры и спортсмены Ассоциации боевых искусств Казахстана высадили в дендропарке около 100 саженцев сосны, ели, карагача, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В мероприятии принял участие почетный президент Ассоциация боевых искусств по Туркестанской области, начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области генерал-майор Абильсеит Дуйсебаев.

«Конечно, мы стремились внести свой вклад в процветание Туркестана. Этим самым мы хотим подать пример общественности. Нам будет приятно, если в будущем эти маленькие саженцы превратятся в большие деревья. И здесь будет сад, который станет местом отдыха для жителей и гостей города. Символичным стал посев трех разных саженцев по 30 штук. Как известно, в этом году отмечается 30-летний юбилей Независимости РК», - сказал Абильсеит Оразакынулы.

photo Также в областном центре коллектив ассоциации боевых искусств принял участие в благотворительной акции. В преддверии праздника Наурыз в рамках «Дня добрых дел» 30 малообеспеченным семьям были вручены продуктовые корзины.


Туркестанская область   Благотворительность   30 лет Независимости  
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