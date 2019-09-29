В Туркестане и Шымкенте ожидаются грозы и шторм

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер северо-восточный, силой 15-20 м/с. Ночью и утром местами гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В городе Туркестане ночью 30 сентября ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, в ероятность шторма 90-95 %.

Кроме того, в городе Шымкенте ночью и утром 30 сентября ожидаются гроза, ночью ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.