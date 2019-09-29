Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
-
-
-
-
вчера 15:55
-
-
-
вчера 14:44
-
-
-
-
-
вчера 13:03
-
вчера 12:59
-
-
-
-
-
вчера 10:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 04:11
-
-
-
-
-
-
28.09.2019 23:24
-
-
28.09.2019 22:43
-
-
28.09.2019 21:45
-
-
28.09.2019 21:10
-
-
28.09.2019 20:16
-
28.09.2019 20:03
-
28.09.2019 19:50
-
-
-
-
-
28.09.2019 18:45
-
28.09.2019 18:21
-
-
-
-
28.09.2019 17:34
-
-
-
-
В Туркестане и Шымкенте ожидаются грозы и шторм
29 Сентября 2019 23:41
Поделиться:
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 30 сентября в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер северо-восточный, силой 15-20 м/с. Ночью и утром местами гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В городе Туркестане ночью 30 сентября ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, в ероятность шторма 90-95 %.
Кроме того, в городе Шымкенте ночью и утром 30 сентября ожидаются гроза, ночью ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Ключевые слова: Туркестанская область, Погода, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 30 сентября
- Более трех тысяч человек из шести стран приняли участие в марафоне в Шымкенте
- Первый снег в Петропавловске
- Мокрый снег идет в Акмолинской области
- В семи регионах Казахстана сохранятся ночные заморозки
- Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 29 сентября
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047