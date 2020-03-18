В Туркестане газифицировали еще один микрорайон

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане ведет активная работа по газификации города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По поручению акима области Умирзака Шукеева, в прошлом году 4 крупных объектов города были подключены к магистральному газопроводу. Таким образом, внутренние сети полностью перешли на природный газ. За это время более 200 абонентов подключены к природному газу, филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» 587 абонентам были выданы технические условия.

На сегодня в областном центре проводится газификация микрорайона Бекзат. Доступ к голубому топливу получили 38 абонентов. Кроме того, к природному газу подключили 14 жилых домов в микрорайоне Отырар.

Напомним, газификация города Туркестана осуществляется в 11 этапов. В настоящее время 4 этапа масштабного мероприятия полностью завершены. До декабря текущего года планируется газифицировать около половины города - 20 000 абонентов.

Стоит отметить, согласно утвержденной дорожной карте, в Туркестанской области до конца года в регионе жители еще 39 населенных пунктов получат доступ к голубому топливу. В 2019 году на строительство 54 объектов газовой инфраструктуры было направлено 19,3 млрд. тенге. По итогам прошлого года строительно-монтажные работы завершены на 34 объектах. В результате газифицировано 412 населенных пунктов.