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В турецкой провинции Мугла продолжается тушение лесных пожаров

8 Августа 2021 22:05
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В турецкой провинции Мугла продолжается тушение лесных пожаров

МУГЛА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Мугла на юго-западе Турции продолжается тушение пяти очагов лесных пожаров. Работы ведутся как с суши, так и с воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

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К тушению лесных пожаров в Мугле привлечены 6 самолетов, 39 вертолетов, большое количество пожарных машин, водометов TOMA и иной техники, а также более тысячи пожарных.

В тушении лесных пожаров участвуют также один вертолет, один самолет и 300 пожарных из Азербайджана, два пожарных самолета из России, один самолет и два вертолета из Ирана и два самолета из Испании.

Между тем, большинство лесных пожаров в провинции Анталья на юге Турции локализованы. К тому же, после продолжительной жаркой погоды здесь начались проливные дожди.

Ранее сообщалось о том, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, отметив, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Казахстанские вертолеты вылетели 7 августа и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками.



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#Происшествия   #Турция   #Пожар  
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