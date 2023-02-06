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В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

6 Февраля 2023, 22:33
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грузовые контейнеры загорелись в турецком порту Искендерун после землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Кадры горящих контейнеров распространились в турецких СМИ.

По информации агентства, один из контейнеров перевернулся и загорелся, после чего пламя перекинулось на другие контейнеры.

Порт Искендерун временно приостановил работу из-за повреждений в результате землетрясения.


Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД. Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения.

Фото: REUTERS/Ece Toksabay
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