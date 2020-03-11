В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом

АНКАРА. АГЕНТСТВО АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

«Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат», - сообщил министр.

По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу. Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.