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В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом

11 Марта 2020 08:05
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В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом

АНКАРА. АГЕНТСТВО АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.

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«Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат», - сообщил министр.

По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу. Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.


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Ключевые слова: Турция, Пневмония в Китае,
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