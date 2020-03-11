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В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом
11 Марта 2020 08:05
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АНКАРА. АГЕНТСТВО АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Анадолу.
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«Сегодня вечером был протестирован гражданин нашей страны с подозрением на коронавирус. Анализ показал положительный результат», - сообщил министр.
По его словам, инфицированный мужчина недавно вернулся из поездки в Европу. Коджа добавил, что в настоящее время пациент находится под карантином. Его общее состояние оценивается как удовлетворительное.
Кроме того, под наблюдение взяты члены семьи больного, а также лица, находившиеся с ним в близком контакте.
Ключевые слова: Турция, Пневмония в Китае,
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