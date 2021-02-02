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В Турции рассматривается возможность создания новой конституции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Февраля 2021, 17:54
В Турции рассматривается возможность создания новой конституции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости начать обсуждения по поводу создания нового основного закона государства. Об этом турецкий лидер сказал в ходе заседания правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Как отмечает глава Турции, этот процесс «должен быть осуществлён гласно».

По словам президента, «вероятно, пришло время дискуссии о новой конституции. Мы можем начать это в ближайшее время. Данный процесс должен быть реализован прозрачно».

«Итоговый текст будет представлен на рассмотрение народу», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил, что скоро власти поделятся с общественностью информацией о новом проекте нововведений, где, в частности, будут описаны и разъяснены основные цели и задачи пакета реформ.

«Если мы достигнем согласия по этой теме с нашими партнерами - Партией националистического движения, то в скором времени примемся за работу над новой конституцией», - отметил турецкий лидер. Однако, что именно предполагается изменить в конституции, он не пояснил.

В апреле 2017 года в Турции прошел конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую, который закончился победой сторонников Реджеп Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. Согласно этой реформе, президент Турции стал главой государственной системы, был наделен полномочиями по назначению вице-президентов и министров, должность премьер-министра была упразднена.

Автор: Акжигит Чукубаев


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