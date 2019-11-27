В Турции прошли Дни Туркестанской области

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Туркестанской области в Турецкой Республике были проведены «Дни Туркестанской области в городе Стамбул», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций региона.

В рамках мероприятия предпринимателям, представителям государственных органов в сфере туризма и СМИ был презентован туристский потенциал Туркестанской области, а также проведены B2B встречи для обмена мнениями по актуальным вопросам развития туристской отрасли, формирования эффективного механизма взаимодействия по разработке и продвижению туристских продуктов.



По итогам мероприятия был подписан ряд меморандумов о взаимодействии и сотрудничестве, а именно между: Управление туризма Туркестанской области – Ассоциация бизнесменов Бурсы «TESIAD»; Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Ассоциация профессиональных управляющих отелями «POYD»; Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Туристская компания «FCC Travels» и Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Представительство туристского агентства «Vip Voyage» в г.Стамбул был подписан меморандум о привлечении более 1000 туристов в Туркестанскую область. Также в рамках мероприятия состоялась встреча представителя Управления туризма Туркестанской области и руководителя Туристского информационного центра «Turkistan Tourism Center» Актанали Исмаила с директором по проектам Совета тюркоязычных государств Ерсином Айдоганом. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, продвижения единого туристского маршрута «Современный Шелковый путь» Совета тюркоязычных государств, повышения качества обслуживания. По итогам встречи со стороны Совета тюркоязычных государств будет оказана поддержка в обучении представителей туристской сферы Туркестанской области.



