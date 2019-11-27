+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -7 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Турции прошли Дни Туркестанской области

27 Ноября 2019 08:17
Поделиться:
В Турции прошли Дни Туркестанской области

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Туркестанской области в Турецкой Республике были проведены «Дни Туркестанской области в городе Стамбул», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций региона.

Новости по теме

Скончалась актриса театра и кино Айша Абдуллина в Алматы
Три книги Тюркской академии презентованы в Бишкеке Юные танцоры из Нур-Султана выиграли конкурс в Санкт-Петербурге Актоты Раимкулова выступила на форуме министров культуры ЮНЕСКО

В рамках мероприятия предпринимателям, представителям государственных органов в сфере туризма и СМИ был презентован туристский потенциал Туркестанской области, а также проведены B2B встречи для обмена мнениями по актуальным вопросам развития туристской отрасли, формирования эффективного механизма взаимодействия по разработке и продвижению туристских продуктов.


По итогам мероприятия был подписан ряд меморандумов о взаимодействии и сотрудничестве, а именно между: Управление туризма Туркестанской области – Ассоциация бизнесменов Бурсы «TESIAD»; Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Ассоциация профессиональных управляющих отелями «POYD»; Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Туристская компания «FCC Travels» и Туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» - Представительство туристского агентства «Vip Voyage» в г.Стамбул был подписан меморандум о привлечении более 1000 туристов в Туркестанскую область. Также в рамках мероприятия состоялась встреча представителя Управления туризма Туркестанской области и руководителя Туристского информационного центра «Turkistan Tourism Center» Актанали Исмаила с директором по проектам Совета тюркоязычных государств Ерсином Айдоганом. В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, продвижения единого туристского маршрута «Современный Шелковый путь» Совета тюркоязычных государств, повышения качества обслуживания. По итогам встречи со стороны Совета тюркоязычных государств будет оказана поддержка в обучении представителей туристской сферы Туркестанской области.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Культура,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив