В центре Алматы отключили электричество

В Алматы произошли частичные отключения электроэнергии в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным АО «Алатау Жарық Компаниясы», оперативно-выездные бригады уже работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356 99 99.

В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8 771 718 24 39, 8 771 718 24 56, 390 20 40, 390 20 60 «Алматы Қала Жарық». Диспетчерские пункты работают круглосуточно.