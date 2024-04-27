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    18:08, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    В центре Алматы отключили электричество

    Алматы Көктем табиғат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы произошли частичные отключения электроэнергии в квадрате улиц Шарипова - Кожамкулова - Абая - Жамбыла, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным АО «Алатау Жарық Компаниясы», оперативно-выездные бригады уже работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

    В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуется обращаться в «Контакт-центр» ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по телефону: 356 99 99.

    В случае аварийных отключений на линиях наружного освещения: 8 771 718 24 39, 8 771 718 24 56, 390 20 40, 390 20 60 «Алматы Қала Жарық». Диспетчерские пункты работают круглосуточно.

    Теги:
    Электроэнергия Отключения света Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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