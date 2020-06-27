В трудах аль-Фараби впечатляет тема счастья - исследовательница из Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученая из Турции Нурфер Терджан издала книгу «Послание ветра. Аль-Фараби» при поддержке КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Сейчас она работает над тем, чтобы получить степень доктора философии, на факультетре философии и политологии в Казахском Национальном университете. В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» Нурфер Терджан рассказала об особенностях новой книги и о главной цели ее исследований.

- Как и когда вы решили написать книгу, посвященную аль-Фараби?

- Могу сказать, что эта идея возникла случайно. Я не думала, что когда-нибудь напишу книгу об Абу Насре аль-Фараби, так как тема сложная. Ведь это не просто биография, а область большой философии. В августе прошлого года я встретилась с проректором Казахского национального университета имени аль-Фараби Мехметом Арсланом, и в беседе мы затронули тему аль-Фараби. Я искала некоторые документы, касающиеся философа - не для научной работы, а для себя, для своего развития. Мы разговорились об аль-Фараби, о его философии, науке, а также о «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». Еще в прошлом году профессор Мехмет Арслан говорил, что в 2020 году исполняется 1150-летие со дня рождения великого ученого. Он предложил написать для университета книгу. Я согласилась, но сразу скажу: ее нелегко было писать. Книга была издана в университете. Такова ее история. Я окончила первый год программы PhD в КазНУ. В течение многих лет читаю труды аль-Фараби. Прежде всего, я хотела познать его для саморазвития. Я изучала себя, работала над собой и не задумывалась, что когда-нибудь в будущем мне удастся написать книгу. Однако хочу отметить, что это только начало.

- Какое направление в трудах аль-Фараби вас больше всего впечатлило?

- Его труды охватывают множество сфер: науку, политику, музыку, языки, риторики. Но главное, что меня впечатлило - это тема счастья. Думаю, что каждый человек задается вопросом о счастье. Наверное, вы также спрашиваете себя: что оно такое? Представьте, когда человек пьет вкусный кофе, ест шоколад… Да, можно сказать, что это счастье, но продолжающееся только пять минут. Но после пяти минут наше настроение может измениться. А это уже «не-счастье». Однако аль-Фараби сумел определить значение этого слова в разных смыслах. Счастье - это быть добродетельным человеком. Счастье - это не просто смеяться или улыбаться, пить кофе или есть, а это гормоны, которые вырабатываются у человека. Самый главный ключ к жизни в том, как быть добродетельным человеком. Девиз моей книги - «Послание ветра». Моя книга не рассказывает о биографии Аль-Фараби. Да, конечно, в книге можно найти много информации касательно жизни ученого, путешествия в философскую жизнь. Я пытаюсь учиться у аль-Фараби. Данная книга просто дает рекомендации читающему человеку. Когда я читаю, я понимаю по-своему. Если вы ее прочтете, то вы, наверное, также по-своему будете ее понимать и найдете свой ключ к самопознанию.

- В чем особенность вашей книги?

- Большая часть книг об аль-Фараби написана академическим, научным языком. Когда вы читаете о философии или философах, вы должны иметь под рукой словарь. Но своей книге я пыталась объяснить: не только ученые могут читать книги об аль-Фараби. Конечно, всем стоит читать и знать о таком ученом как аль-Фараби, тем более в юбилейный год. Но не каждому удается понять глубину научного языка, поэтому нужна литература на простом и доступном языке. Я не усложняла, не писала книгу академическим языком. Все могут понять суть, читая эту книгу. Профессорско-преподавательский состав университета (КазНУ) одобрил книгу. Она предназначена для всех - и студентов, и школьников, а также для тех, кто ищет ответ на вопрос: «что такое настоящее счастье»?

- Исследуя жизнь аль-Фараби, с материалами на каком языке вы работаете, есть ли какие-либо сложности в поиске архивных данных?

- Изначально, конечно, я написала свою книгу на турецком языке. Профессиональные переводчики перевели книгу на русский и английский. В будущем, думаю, книга будет переведена и на казахский. Это, в первую очередь, зависит от потребности аудитории. В целом, когда я занимаюсь исследованием, материалы ищу везде, где они доступны, и на разных языках. Мы живем в высокотехнологичном мире. Существуют различные переводческие программы. К примеру, когда я искала документы об аль-Фараби на арабском или персидском, использовала специальные программы для перевода на турецкий или английский языки. Конечно, качество перевода может немного отличаться, однако это дает мне новые идеи. Сейчас материалы переводить не трудно. Если тебе действительно необходима информация, то, думаю, и проблем не будет.

- Насколько в Турции осведомлены о том, кто такой Абу Наср аль-Фараби?

- Действительно, как и во многих других странах, его имя известно только в кругу ученых, в стенах вузов, а простому народу он малоизвестен. Меня интересует еще одна тема - касательно теоретических концепций Аль-Фараби о музыке. О музыкальной философии может прочитать каждый, потому что все любят музыку. Но ведь практически никто не знает, в том числе и граждане Турции, о том, что именно Аль-Фараби является первым человеком, кто исследовал музыку. Аль-Фараби даже создал музыкальный инструмент (zither). Именно этот инструмент является основополагающим турецким национальным инструментом. Многие ученые, музыканты даже не знают, что инструмент «zither» был изучен аль-Фараби. Философ также изучал средне-восточную, турецкую музыку. Он исследовал профессиональную музыку. А такие факты малоизвестны широкому кругу. Это моя первая книга, но не первый опыт. В течение пяти лет я написала множество статей для различных научных журналов. Стоит отметить, что большой смысл состоит в том, как, к примеру, в 2050 году молодое поколение будет понимать философию аль-Фараби. Это важная составляющая. Считаю, что книга «Послание ветра» ответит на этот вопрос.

- Вы сказали, что учитесь по программе PhD в Казахском национальном университете в Алматы. Как вы оцениваете систему образования нашей страны?

- В целом, не буду сравнивать казахстанскую систему образования с турецкой, так как география и стиль жизни людей бывают разными. Страна дает гражданам образование по мере того, как развивается, по мере географического положения. Тем не менее, система образования двух государств развивается положительно. Я вижу, что в Казахстане много граждан интересуются наукой, литературой. Казахский народ - литературный народ. Они искренне любят читать книги, интересуются философией, все знают труды Абая. Казахстанцы патриоты страны. Я заметила, что многие граждане посещают Национальную академическую библиотеку, не только студенты и ученые.

- Благодарим Вас за интервью!