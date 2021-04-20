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    18:14, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    В троих детей стреляли в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие зафиксировано в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних.

    «По данному факту ведется досудебное расследование. За совершение данного преступления был установлен и задержан подозреваемый. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан подробности этого дела в интересах следствия не могут пока разглашаться», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

    Как говорят медики, состояние здоровья несовершеннолетних стабильно, их жизни ничего не угрожает.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия
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