В троих детей стреляли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие зафиксировано в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу с огнестрельными дробовыми ранениями доставлены трое несовершеннолетних.

«По данному факту ведется досудебное расследование. За совершение данного преступления был установлен и задержан подозреваемый. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан подробности этого дела в интересах следствия не могут пока разглашаться», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Как говорят медики, состояние здоровья несовершеннолетних стабильно, их жизни ничего не угрожает.