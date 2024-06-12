В три раза увеличить посевы сахарной свеклы планируют в области Жетысу

В нынешнем году в регионе засеяли 12,6 тысяч гектар – это на 2,6 тысяч гектар больше, чем в 2023 году. К 2026 году площади посевов планируется довести до 15 тысяч гектар, что в 3,6 раза превысит показатель 2022 года. 11 июня вице-премьер Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с итогами посевной кампании и ходом борьбы с саранчой, передает агентство Kazinform.

Сегодня регион, известный своими плодородными землями, активно расширяет посевные площади. Здесь уже полностью завершены весенне-полевые работы: 432,5 тысячи гектар засеяно яровыми культурами, 309,3 тысячи гектар — зерновыми, 90,4 тысяч гектар — масличными, 12,6 тысяч гектар — сахарной свеклой и т. д.

В общей сложности в этом году в области планируют собрать 2 млн тонн продукции. Из них только сахарной свеклы — 550 тысяч тонн (в 2023 году — 370 тысяч тонн).

Химическая обработка против саранчовых вредителей запланирована на площади 109 тысяч гектар. Против итальянского пруса обработано 21,6 тысяч гектар. В работе задействовано 17 единиц наземной техники и 4 борта сельхозавиации. Обследованием территории занимаются 136 волонтеров и 76 специалистов.

Серик Жумангарин осмотрел поля коммандитного товарищества (КТ) «Хильниченко и К», засеянные сахарной свеклой. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, занимается животноводством. Общая площадь возделываемых земель — 11 000 гектаров, из них 264 гектар — орошаемые участки. Основные культуры: сахарная свекла, соя, зерновые и кормовые культуры. Как говорит заместитель председателя правления КТ Александр Хильниченко, благодаря поддержке государства им удалось фактически заново возродить свекловичную отрасль.

— Средний урожай по области в прошлом году был 450 центнеров сахарной свеклы с гектара, в нашем хозяйстве урожайность составила 700 центнеров с гектара. В этом году наше хозяйство увеличило посевные площади сахарной свеклы еще на 100 гектаров. Рассчитываем получить урожай не меньше, чем в прошлом году, — говорит фермер.

Здесь же, на полях, Серик Жумангарин встретился с аграриями региона и рассказал им о мерах поддержки государства в сельском хозяйстве. В частности, о поддержке производства сахарной свеклы.

— Свеклу сегодня выращивать очень выгодно. В прошлом году мы увеличили нормативы субсидирования семян сахарной свеклы и за объемы сданной свеклы на переработку с 15 до 25 тенге за килограмм. Заводы подняли закупочные цены до 15 тенге. Таким образом, общая стоимость тонны сахарной свеклы составила 40 тысяч тенге. При урожайности 500 центнеров с гектара доход фермера составляет порядка 2 млн тенге. Теперь свекла — это самая высокомаржинальная культура, — отметил вице-премьер.

На встрече один из фермеров поднял вопрос низкой закупочной цены на сою.

— В этом году в севооборот заходит много сои. 10 лет назад у нас принимали сою по 180 тенге за кг, но тогда трактора стоили 4 миллиона тенге. Сейчас закупочная цена не изменилась, а стоимость тракторов в разы дороже. Как нам отправлять сою за границу? — спросил он.

Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции совместно с Минсельхозом проработать возможности экспорта сои в Китай.

Также в первый день рабочей поездки в Жетысу вице-премьер посетил строящееся овощехранилище и молочно-товарную ферму, которая наращивает объемы производства благодаря льготному кредиту по Большому проекту, внедряет роботизированную систему доения.

Серик Жумангарин также ознакомился с продукцией малых предпринимателей, начавших бизнес по программе «Ауыл аманаты», и производителей отечественных биологически чистых удобрений.