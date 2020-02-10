В три раза увеличат поголовье крупного и мелкого рогатого скота в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области планируется увеличить поголовье крупно-рогатого и мелко-рогатого скота в три раза к 2025 году. Об этом рассказал аким области в ходе отчета по итогам года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, в 2019 году в регионе поголовье КРС увеличилось на 6,3 процента, лошадей - на 12,1 процента, овец и коз - на 1,6 процента, верблюдов на 2 процента. Но для роста животноводства необходима надежная кормовая база, в связи с чем планируется увеличить площади орошаемых земель, которые в прошлом году составили 30,2 тысячи га.

«Животноводство в регионе растет, но есть проблема кормов. Для ее решения планируется увеличить кормовую базу, увеличить площади орошаемых земель в 3,5 раза, доведя до 100 тысяч гектаров, что повысит производительность. К 2025 году планируется увеличить поголовье КРС и МРС в три раза: КРС с 464 тысяч до 1,4 млн голов, МРС с 1,1 до 3,4 млн голов», - сказал аким.

В течение трех лет планируется закрыть дефицит мяса птицы за счет создания двух новых предприятий - птицефабрики ТОО «Улан» в 2020 году и ТОО «Рокос» в 2022 году.