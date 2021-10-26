В три раза больше жалоб на качество госуслуг подали жители СКО
Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко попыталась объяснить на брифинге парадоксальную ситуацию.
«Навыки владения цифровыми технологиями помогают гражданам пользоваться порталом «Электронного правительства». Для этого в области применяются различные формы обучения. Однако не все районы проводят эту работу. Так, в районе Шал акына обучено всего 25%, М.Жумабаева - 27%, Тимирязевском - 32%, Уалихановском - 34%», - сказала Е.Степаненко.
Она добавила, что контроль качества оказания государственных услуг является одной из основных задач департамента. В этом году по результатам проверок выявили 141 нарушение законодательства о госуслугах. Количество нарушений, по сравнению с прошлым годом, снизилось в четыре раза. В то же время обоснованные жалобы увеличились в три раза. Больше всего жалоб приходится на сферу земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры. В этом году из 44 рассмотренных жалоб доводы 18 заявителей подтвердились.
«В ходе проверок установлены системные факты несвоевременной регистрации заявок на оказание госуслуг, поступивших в электронном виде. Наиболее часто такие нарушения встречались в сельских округах всех районов. Например, в Успенском и Бастомарском сельских округах района М.Жумабаева заявление на предоставление госуслуги зарегистрировали и оказали госуслугу только после вмешательства департамента», - сказал Е.Степаненко.
По результатам внешнего и внутреннего государственного контроля выявлены нарушения сроков и порядка оказания госуслуг. За нарушение процедур оказания госуслуг руководитель отдела строительства и ЖКХ Есильского района привлечен к административной ответственности.
Выявили в регионе факты повторных нарушений законодательства о госуслугах одними и теми же должностными лицами. За это на руководителей отделов земельных отношений Тимирязевского и Шал акына районов наложили административные штрафы в двойном размере.
В регионе из 690 видов услуг 94% можно получить в электронном виде. В E-govmobile доступны 117 востребованных госуслуг.