В три раза больше жалоб на качество госуслуг подали жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области растет число госуслуг, оказанных в электронном виде. В то же время увеличивается количество жалоб на качество оказания услуг в госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко попыталась объяснить на брифинге парадоксальную ситуацию.

«Навыки владения цифровыми технологиями помогают гражданам пользоваться порталом «Электронного правительства». Для этого в области применяются различные формы обучения. Однако не все районы проводят эту работу. Так, в районе Шал акына обучено всего 25%, М.Жумабаева - 27%, Тимирязевском - 32%, Уалихановском - 34%», - сказала Е.Степаненко.

Она добавила, что контроль качества оказания государственных услуг является одной из основных задач департамента. В этом году по результатам проверок выявили 141 нарушение законодательства о госуслугах. Количество нарушений, по сравнению с прошлым годом, снизилось в четыре раза. В то же время обоснованные жалобы увеличились в три раза. Больше всего жалоб приходится на сферу земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры. В этом году из 44 рассмотренных жалоб доводы 18 заявителей подтвердились.

«В ходе проверок установлены системные факты несвоевременной регистрации заявок на оказание госуслуг, поступивших в электронном виде. Наиболее часто такие нарушения встречались в сельских округах всех районов. Например, в Успенском и Бастомарском сельских округах района М.Жумабаева заявление на предоставление госуслуги зарегистрировали и оказали госуслугу только после вмешательства департамента», - сказал Е.Степаненко.

По результатам внешнего и внутреннего государственного контроля выявлены нарушения сроков и порядка оказания госуслуг. За нарушение процедур оказания госуслуг руководитель отдела строительства и ЖКХ Есильского района привлечен к административной ответственности.

Выявили в регионе факты повторных нарушений законодательства о госуслугах одними и теми же должностными лицами. За это на руководителей отделов земельных отношений Тимирязевского и Шал акына районов наложили административные штрафы в двойном размере.

В регионе из 690 видов услуг 94% можно получить в электронном виде. В E-govmobile доступны 117 востребованных госуслуг.