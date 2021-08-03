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    10:43, 03 Август 2021 | GMT +6

    В три раза больше предпринимателей стало в 11 сельских округах Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал об увеличении количества предпринимателей в сельских округах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Жамбылской области в рамках данного проекта более чем в три раза увеличилось количество предпринимателей в 11 сельских округах. Всего в этой программе приняли участие более 8 тысяч личных подсобных хозяйств», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Также, по его словам, возросла занятость населения и в два раза выросли средние доходы лиц, участвующих в этом проекте. А количество получателей адресной социальной помощи сократилось в три раза.

    «Опыт области по повышению доходов сельского населения показал свою эффективность и получил поддержку Главы государства. Необходимо масштабировать данный проект по всем регионам страны. Применение проекта в других регионах позволит повысить эффективность приусадебных земель, продуктивность домашнего животноводства, оснащение кооперативов необходимой техникой, обеспечить рациональное использование паевых участков, а также финансирование бизнес-проектов на селе», - отметил Премьер.

    В этой связи он поручил Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, палатой «Атамекен» разработать в течение месяца соответствующую Дорожную карту по масштабированию проекта в других регионах.



    Теги:
    Сельское хозяйство Жамбылская область Экономика
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