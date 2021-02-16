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    09:47, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В трех регионах Казахстана отмечают наибольший рост строительных работ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В строительном секторе отмечается положительный рост во всех регионах. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр, наибольший рост строительных работ наблюдается в Туркестанской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте. В целом объем выполненных строительных работ вырос на 7%.

    «Продолжается рост ввода жилья в эксплуатацию, составив 9,4% в январе текущего года. Введено 801 тыс. кв. метров жилья. Все регионы показали положительный рост за исключением Мангистауской области. Наибольший ввод жилья отмечается в Шымкенте и Атырауской области», - сообщил министр национальной экономики в ходе заседания Правительства.

    Также, по информации министра, в сельском хозяйстве рост составил 2,5%. В 11 регионах отмечается положительная динамика. Высокий рост показали Акмолинская область и Шымкент. При этом, снижение отмечается в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях.

    «Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По 5 показателям положительный рост отмечается в 6 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская области, а также город Шымкент. В 7 регионах зафиксирован рост по 4 показателям. Это средний уровень. В 4 регионах положительный рост наблюдается по 2-3 показателям», - отметил А. Иргалиев.

    Ранее министр рассказал о результатах социально-экономического развития по итогам первого месяца 2021 года.



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