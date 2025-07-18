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    13:09, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В трех районах ЗКО не хватает эпидемиологов

    В Западно-Казахстанской области отмечается нехватка специалистов-эпидемиологов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Елордада эпидемиологиялық жағдай
    Kazinform

    Как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова, в области по штатному расписанию должно быть 196 эпидемиологов.

    По ее словам, в настоящее время в области работают 183 эпидемиолога, требуются еще 13.

    — Важно, чтобы в каждой больнице был эпидемиолог. На сегодня не хватает эпидемиологов в трех районах, — сказала Д. Жанабергенова.

    Руководитель департамента сообщила, что в регионе проводится соответствующая работа по повышению санитарной грамотности населения, профилактике инфекционных болезней.

    — В организациях образования, трудовых коллективах и местах скопления людей организуются семинары-лекции, специалисты информируют людей о путях распространения инфекционных заболеваний, мерах профилактики, личной гигиене и здоровом образе жизни. Подразделения департамента совместно с местными исполнительными органами делятся оперативной информацией по эпидемиологической ситуации, систематически выполняют свою работу по предоставлению жителям точной и достоверной информации, — отметила Д. Жанабергенова.

    Напомним, что со следующего года мальчиков в Казахстане начнут вакцинировать против вируса папилломы человека.

    Теги:
    Эпидситуация ЗКО Работа Регионы Западно-Казахстанская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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