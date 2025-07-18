В трех районах ЗКО не хватает эпидемиологов

Как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова, в области по штатному расписанию должно быть 196 эпидемиологов.

По ее словам, в настоящее время в области работают 183 эпидемиолога, требуются еще 13.

— Важно, чтобы в каждой больнице был эпидемиолог. На сегодня не хватает эпидемиологов в трех районах, — сказала Д. Жанабергенова.

Руководитель департамента сообщила, что в регионе проводится соответствующая работа по повышению санитарной грамотности населения, профилактике инфекционных болезней.

— В организациях образования, трудовых коллективах и местах скопления людей организуются семинары-лекции, специалисты информируют людей о путях распространения инфекционных заболеваний, мерах профилактики, личной гигиене и здоровом образе жизни. Подразделения департамента совместно с местными исполнительными органами делятся оперативной информацией по эпидемиологической ситуации, систематически выполняют свою работу по предоставлению жителям точной и достоверной информации, — отметила Д. Жанабергенова.

Напомним, что со следующего года мальчиков в Казахстане начнут вакцинировать против вируса папилломы человека.