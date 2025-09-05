РУ
    В трех районах отстают от графика ремонта дорог в Павлодарской области

    В Железинском районе выполнили запланированный ремонт лишь на 50%, а в Теренколе и вовсе на 40%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дорога, ремонт дорог
    Фото: pixabay

    В Павлодарской области в этом году принялись ремонтировать более 400 километров дорог. Сюда относятся трассы областного и районного значения, дороги в населенных пунктах, а также подъездные пути к селам. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что работы закончены на 83 процента, то есть на 300 километрах все завершили. 

    — Район Теренколь — объем выполненных работ составляет 40%. Из 4 объектов 1 завершен, по 3 ведутся работы. Железинский район — объем выполненных работ составляет 50%. Из 9 объектов 3 завершены, по 4 ведутся работы, по 2 работы не начаты. Иртышский район — объем выполненных работ составляет 63%. Из 11 объектов 3 завершены, по 6 ведутся работы и по двум работы начаты, — сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Канат Кашкиров.

    До окончания сезона ремонта дорог еще есть время, но это лишь по календарю. Учитывая погоду в сентября, которая не редко бывает дождливой, дней на укладывание асфальта не так уж и много. 

    В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог высказывают опасения, что проблемные трассы в зиму могут выйти как есть — в разобранном виде. Приводят в пример совсем небольшой участок. 

    — По одному объекту ремонта автодороги Акку-Казы-Майкарагай, участок 31-34 км (протяженностью 2,4 км, стоимость — 113 миллионов тенге), имеется риск не своевременного завершения работ, в связи выявленными дефектами основания дорожной одежды, подрядная организация ТОО «Компания Арнайы Курылыс» города Астана, — добавил Канат Кашкиров.

    Стоит отметить, дефекты при ремонте выявляют нередко. Анализом занимается национальный центр качества дорожных активов. Специалисты дают предписания об устранении и срок для работы над ошибками. После проверяют заново.

    — Сотрудники филиала совершили 527 выездов, было взято 1565 анализов дорожно-строительных материалов. Из них 1343 согласно норме, в 76 случаях обнаружены не соответствие материалов. Чаще всего факты несоответствия — это касательно асфальтобетонного уплотнения, а также водонасыщения, — рассказал директор павлодарского областного филиала «Национального центра качества дорожных активов» Акылбек Кабылдин.

    К слову, в Павлодарской области ремонт дорог занимается 21 подрядная организация.

    Напомним, в Павлодарской области дорогу за 113 миллионов тенге подрядчик сделал наполовину и забросил, после чего она пришла в негодность. Специалисты определили, что ремонт предстоит делать заново. 

