В трех моногородах реализация «якорных» проектов остановлена - Касым-Жомарт Токаев

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал реализацию «якорных» проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важную роль в диверсификации экономики моногородов и развитии МСБ играют «якорные» проекты. Правительством реализуется 79 «якорных» проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

«Однако в 3 моногородах реализация «якорных» проектов остановлена, в городе Аксай эти проекты недозагружены. Из 19 вновь запланированных проектов, 14 проектов или почти 75% приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области», - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в Жанатасе «пробуксовывает» проект по строительству обогатительной фабрики.

«Соглашение со стратегическим инвестором подписано, объем инвестиций около 1 миллиарда долларов. Но затягивается процедура ратификации соглашения», - заявил Глава государства.