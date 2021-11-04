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В трех моногородах реализация «якорных» проектов остановлена - Касым-Жомарт Токаев

4 Ноября 2021 13:50
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В трех моногородах реализация «якорных» проектов остановлена - Касым-Жомарт Токаев

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прокомментировал реализацию «якорных» проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важную роль в диверсификации экономики моногородов и развитии МСБ играют «якорные» проекты. Правительством реализуется 79 «якорных» проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

«Однако в 3 моногородах реализация «якорных» проектов остановлена, в городе Аксай эти проекты недозагружены. Из 19 вновь запланированных проектов, 14 проектов или почти 75% приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области», - отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в Жанатасе «пробуксовывает» проект по строительству обогатительной фабрики.

«Соглашение со стратегическим инвестором подписано, объем инвестиций около 1 миллиарда долларов. Но затягивается процедура ратификации соглашения», - заявил Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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