В тот момент было не до славы - актёры из Казахстана проявили героизм в США

О случившемся рассказала его коллега, актриса Айдана Сахари в ходе онлайн-видеосвязи в эфире программы «Бүгін LIVE» телеканала Jibek Joly.

- Нас пригласил в гости известный режиссёр и кинопродюсер Еркин Ялгашев. В какой-то момент во время встречи мы услышали громкий звук. Выяснилось, что внизу, под домом, машина выехала с дороги и сорвалась в овраг с высокого склона. Мы даже не сразу поняли, что произошло. Саннуржан и я первыми бросились на помощь. Но из-за того, что я девушка, он настоял, чтобы я осталась, а сам поспешил вниз. Спуститься с крутого обрыва было очень непросто. Оказалось, машина упала в реку. Внутри находился один человек - пожилой мужчина. Саннуржан спас его. Когда он добрался до места, автомобиль уже охватил огонь. Мужчина успел выбраться, но оказался зажат под машиной. Сначала начали взрываться подушки безопасности. Саннуржан вернулся к дому, чтобы найти хоть что-то - вроде ведра - и попытаться набрать воду из реки, чтобы потушить пожар, - рассказала актриса.

По её словам, скорая помощь и спасательные службы прибыли только спустя 40 минут.

- В этом районе даже не ловит мобильная связь. Еркин ага использовал спутниковую связь Starlink, чтобы дозвониться до больницы. Поднять пострадавшего наверх оказалось очень трудно. Еркин ага принёс все верёвки, что были у него дома, и мы с большим усилием вытащили мужчину из оврага. Из-за удалённости места происшествия ни спасатели, ни врачи не смогли приехать быстро. Всё это время Саннуржан делал всё, что мог, чтобы помочь, - поделилась Айдана.

Она также обратила внимание журналистов на то, что их действия не были хайпом.

- Саннуржан попросил меня снимать происходящее на видео, чтобы, если что-то случится, у нас были доказательства. Сейчас мне пишут журналисты, многие спрашивают: «Зачем вы это сняли? Это ради хайпа?» Это не хайп. Это была реальная ситуация, где не было времени думать о славе. В такой момент о популярности не помнишь - главное, спасти жизнь, - сказала Айдана Сахари.

Ранее мы сообщали о том, что казахстанский актёр Саннуржан Сүлеймен, режиссёр и продюсер Еркин Ялгашев, звукорежиссёр Думан и актриса Айдана Сахари стали свидетелями серьёзного ДТП в США и оказали помощь пострадавшему водителю, рискуя собственной безопасностью.