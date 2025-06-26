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    14:26, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанский актер спас водителя из горящей машины в США

    Казахстанский актер Сануржан Сулеймен, режиссер и продюсер Еркен Ялгашев, звукорежиссер Думан и актриса Айдана Сахари спасли жизнь американскому водителю, который попал в страшную аварию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский актер спас водителя из горящей машины в США
    Фото из личного архива Еркена Ялгашева

    Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, когда казахстанская киносъемочная группа стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия.

    Американский водитель не справился с управлением, и его автомашина на большой скорости съехала с трассы в глубокий обрыв леса, где в результате столкновения с деревьями загорелась.

    Казахстанский актер спас водителя из горящей машины в США
    Фото из личного архива Еркена Ялгашева

    Еркен Ялгашев незамедлительно позвонил в службу спасения 911. В то время как Сануржан, не раздумывая, первый бросился к машине и вытащил пострадавшего водителя из горящего автомобиля рискуя своей жизнью. Машина была в огне и в любой момент могла взорваться. Благодаря его мужеству мужчина остался жив.

    Чтобы вытянуть довольно крупного водителя из глубокого 15 метрового кювета потребовались силы Сануржана, Еркена и Думана, а также двух мексиканцев.

    Позже на место прибыли экстренные службы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, он получил небольшие травмы и серьезные ожоги.

    27-летний актер Сануржан Сулеймен известен казахстанцам по роли в фильме Акана Сатаева «Районы», также он снимался в эпизодических ролях в таких картинах, как «Рэкетир-2» и «Бизнесмены».

    Теги:
    Казахстанцы Происшествия Авто США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
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