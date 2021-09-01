В Темиртау появилось два социально значимых объекта

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Сразу два радостных события состоялось в городе металлургов Темиртау. Ко Дню знаний в одном из самых густонаселённых микрорайонов открылся частный детский сад на 320 мест. Бизнес помог в решении проблемы с нехваткой мест для дошкольников, а стоимость для родителей будет доступной благодаря госзаказу. В этот же день молодым медикам вручили ключи от новых квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек поздравил темиртауцев с Днём знаний. Он поблагодарил инвесторов за вклад в развитие города.

Детский сад назвали «Академия маленьких талантов». Инициатор проекта, группа компаний «Имсталькон», следовал принципу: «Всё лучшее – детям».

Детский сад красивый и уютный. Укомплектован по последнему слову дошкольного образования. Несколько групп оборудованы для детей с особыми потребностями. На территории устроены цветники и газоны.

В «Академии маленьких талантов» организованы группы с казахским и русским языком обучения. Будет преподаваться и английский язык.

«Идея строительства детского сада зародилась в 2018 году, – говорит председатель Совета директоров группы компаний «Имсталькон» Иван Георгиади. – Три наших компании базируются в Темиртау. В них трудится около двух тысяч сотрудников. Сад в том числе рассчитан и на детей нашего персонала. И в целом поможет городу».

В Карагандинской области продолжают обеспечивать жильём медицинских работников. В Темиртау новоселье отпразднуют 86 семей молодых специалистов. В здании бывшего общежития для них обустроили служебные квартиры.

«В области развивается здравоохранение. Наша задача не только создавать достойные условия для работы медиков, но и решать жилищный вопрос. В прошлом году выдали 250 квартир молодым специалистам, до конца этого года планируем 170. Эта работа будет продолжена. Сегодня рад выполнить приятную миссию», – отметил Женис Касымбек, вручая ключи от квартир новосёлам.

В квартирах есть необходимая мебель и бытовая техника. В обустройстве помогло предприятие «АрселорМиттал Темиртау».

«Мой трудовой стаж – 5 лет. В многопрофильном центре матери и ребёнка города Темиртау работаю с 2019 года. До этого с семьёй жил на съёмной квартире. Теперь мне выделили служебное жильё. Конечно, радуемся вместе с супругой, у нас трое детей. Комнаты светлые, просторные», – поделился врач-педиатр, неонатолог Фёдор Бандурин.