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    09:27, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Tele2 объяснили проблемы со связью у абонентов в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильный оператор Tele2 сообщил об аварийном сбое, передает МИА «Казинформ».

    «Произошел аварийный сбой на элементах сети в части биллинга. Возвращение к штатной работе ожидается в ближайшее время: технические службы Tele2/Altel ведут экстренные работы по восстановлению всех сервисов. Компания Tele2/Altel приносит извинения своим абонентам», - говорится в сообщении сотового оператора.

    Ранее пользователи оператора Tele2 пожаловались на проблемы со связью.

    Позже в компании добавили, что аварийный сбой в работе сети устранен. В настоящее время все сервисы от Tele2/Altel работают в штатном режиме.

    «Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов оператора. Компания приносит извинения за временные неудобства и предоставит 2 бесплатных ГБ на 7 дней, клиентам, на которых оказал негативный эффект данный сбой», - отметили в Tele2.


    Теги:
    Общество Связь, ТВ, IT Интернет
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