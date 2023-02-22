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В текущем году в Казахстане ожидается рост потребления газа на уровне 20 млрд кубометров

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 11:49
В текущем году в Казахстане ожидается рост потребления газа на уровне 20 млрд кубометров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 11,8 млн казахстанцев должны иметь доступ к «голубому топливу». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всем мире ежегодно растет спрос на экологически чистые энергоресурсы, прежде всего на газ.

«В Казахстане данный вопрос также весьма актуален, в том числе с учетом демографического роста, ежегодного ввода промышленных объектов и газификации частного сектора», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина сообщил, что если в 2020 году объем потребления газа составил порядка 17 млрд кубических метров, то по итогам 2022 года – более 19 млрд кубометров. А в текущем году рост потребления ожидается на уровне 20 млрд кубометров.

«Вы знаете, что Главой государства поставлена задача по доведению газификации страны до уровня в 60 %. В общем должно быть газифицировано свыше 1 800 населенных пунктов, более 11,8 млн казахстанцев должны иметь доступ к «голубому топливу». Данное поручение должно быть исполнено в полном объеме Министерством энергетики, компаниями «КазМунайГаз» и «QazaqGaz» совместно с акимами», - подчеркнул Алихан Смаилов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Энергетика   Минэнерго РК   Газификация   Алихан Смаилов  
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