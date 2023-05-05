В текущем году в Атырауской области будут отремонтированы 12 объектов культуры – Асхат Оралов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр культуры и спорта РК Асхат Оралов с рабочим визитом посетил Атыраускую область. В ходе визита он встретился с общественностью Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

На совещании министр отчитался перед населением и ответил на самые актуальные вопросы.

В ходе встречи с жителями региона Асхат Оралов остановился на работе министерства и рассказал о развитии в стране сферы культуры, спорта, туризма, кино.

«Недавно у нас была утверждена концепция нашей культурной политики на 2023-2029 годы. Определены основные цели. В этом году мы широко отмечаем юбилеи известных людей. На международном уровне планируется провести 800-летие прославленного правителя Султана Бейбарыса, 125-летие выдающегося государственного деятеля, ученого Темирбека Жургенова. Организуются международные научно-практические конференции, круглые столы, творческие вечера, выставки, посвященные юбилею сына Дешт-и-кыпчакской степи.

В начале года имя Бейбарыса присвоено одной из улиц столицы. Осенью планируется проведение Дней культуры Казахстана в Египте. Особое внимание на XXX Каирском международном фестивале современного экспериментального театра было уделено постановке по произведению Рахымжана Отарбаева «Султан Бейбарыс» из репертуара вашего Академического Казахского драматического театра имени Махамбета. Также стоит отметить заслуги областных учреждений культуры в проведении республиканского состязания айтыскеров, симпозиума художников», – сказал министр.

Асхат Оралов отметил, что в этом году в Атырауской области планируется строительство двух новых объектов культуры, 12 будут отремонтированы, до 2027 года планируется строительство 20 спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов.

В ходе встречи жители региона представили ряд проектов по развитию сферы туризма, рассказали о необходимости уделять внимание спортсменам с инвалидностью, предоставлению земли под строительство специальных тренировочных мест, выделению средств на допуск к соревнованиям детей, занимающихся в частных спортивных школах, строительству манежа для футзала.

Встреча завершилась личным приемом министра.















