В Тегеране успешно прошла казахстанская бизнес-миссия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Тегеране успешно прошла казахстанская бизнес-миссия. Это вторая торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране за последние пять месяцев, передает МИА «Казинформ» с о ссылкой на Primeminister.kz.

Казахстанский бизнес представляли 15 компаний-производителей, работающих в сферах пищепрома, строительной индустрии, химической промышленности, IT-индустрии, металлопроката и др. В частности, в переговорах с иранским бизнесом участвовали производители мясной, мукомольной продукции, производители яиц, макаронных изделий, мороженого, растительного масла, круп. А также химической продукции, стальной проволоки и канатов, металлических бочек, производители телекоммуникационного оборудования и модемов.

Организатором торгово-экономической миссии казахстанского бизнеса в Иран является единый оператор поддержки и развития экспорта АО «QazTrade». Открывая торгово-экономическую миссию заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил, что Иран является одним из важных торговых партнеров Казахстана.

«Мы придаем большую значимость дальнейшему развитию и углублению казахстанско-иранских двусторонних торгово-экономических отношений, в особенности развитию торговли между нашими странами», — сказал Б. Султанов.

Он отметил значительный потенциал увеличения взаимной торговли. При этом казахстанские компании готовы наращивать экспорт в Иран обработанных товаров ряда отраслей, включая металлургическую отрасль, пищевую, машиностроительную, фармацевтику, стройматериалы на сумму $162,3 млн. По словам Султанова, с вводом в эксплуатацию железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран объемы экспорта продукции уже возросли в 5 раз, при этом возможность перевалки составляет порядка 10 млн тонн грузов.

«На сегодняшний день через данный маршрут Иран имеет возможность выхода на российские и китайские рынки, в свою очередь наша страна – на все государства Персидского залива. Проведение единой благоприятной тарифной политики позволит увеличить грузопоток по маршруту Казахстан – Туркменистан – Иран и положительно скажется на развитии транзитно-транспортного сектора наших стран в целом. Поэтому сегодня наша с вами задача загрузить этот маршрут», — обратился Б. Султанов к участникам торгово-экономической миссии.

Представители казахстанского бизнеса встретились с иранскими отраслевыми ассоциациями (Ассоциация производителей электронных оборудований, промышленных и строительных материалов, Ассоциация металлургической промышленности, Ассоциация производителей мяса и мясных продукций, Ассоциация пищевой продукции). Также предприниматели ознакомились с работой одного из крупнейших иранских ритейлеров Hyper Star (иранская дочерняя компания французского транснационального ритейлера Carrefour).

По итогам В2В-переговоров казахстанские и иранские компании заключили несколько соглашений на сумму $14 млн. Так, в частности, были подписаны контракты на поставку в Иран мяса, муки, мороженого, растительного масла.

Также подписан меморандум между АО «QazTrade» и Trade Promotion Organisation of Iran о взаимном намерении на увеличение товарооборота на $100 млн.