Подготовка к зиме: две недели в Алматы будут испытывать теплосети

– Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону, – сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Проверку магистральных и распределительных трубопроводов будут проводить ежедневно с 4 до 7 часов утра. Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

В компании «Алматинские тепловые сети» сообщили, что несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие.

В таких случаях жителей просят не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем по телефонам:

378-06-48, 378-06-62 (прямой номер);

341-07-00 (call-центр);

341-07-77 (добавочный 1011 или 1014);

а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

21 по 23 июля

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина; Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана.

21 июля по 1 августа

Бостандыкский район: Аскарова - мкр. Мирас - санаторий «Алматы» - Саина - Аль-Фараби - мкр. Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - мкр. Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева - Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - мкр. Алмагуль - микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова; Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.

22 по 24 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова - Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобоякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке би.

23 по 25 июля

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова; Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак - 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса квадрат улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская; Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко; Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека; Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская; Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.

24 по 25 июля

Наурызбайский район: Райымбека - Жунисова - Абая - Алтын Орда; Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова - Ратушного, а также в квадрате улиц Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;

Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова; Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - мкр. Зердели; Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.

28 по 30 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева; Алатауский район: поселок Аккайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.

28 июля по 1 августа

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского; Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - речка Есентай.

29 и 1 августа

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка.

30 июля по 1 августа

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбайбатыра - Жандосова - Варламова - Айманова.

31 июля по 1 августа

Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Ранее в Алматы на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова произошел взрыв газопровода. Взрыв произошел во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления.