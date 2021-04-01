В течение апреля необходимо переломить ситуацию - Касым-Жомарт Токаев предупредил Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к министру здравоохранения и Правительству на фоне ситуации по вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема… Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства», - сказал Президент во время совещания по противодействию коронавирусу.

«Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты… В течение апреля Вы должны переломить ситуацию. Иначе, последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но Правительства в целом», - обратился Касым-Жомарт Токаев к Алексею Цою.