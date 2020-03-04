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В течение 5 лет всех очередников планируют обеспечить жильем в Семее

4 Марта 2020 12:31
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В течение 5 лет всех очередников планируют обеспечить жильем в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в течение 5 лет всех очередников планируют обеспечить жильем. Об этом на внеочередной сессии маслихата сообщил аким города Ермак Салимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Градоначальник рассказал депутатам, что на сегодня в Семее в очереди на жилье стоят 10 739 человек.

«Перед нами была поставлена задача удовлетворить их потребности в течение 5 лет. В городе начато активное строительство. В частности, застройка жилого района Карагайлы. Надо сказать, что в отчетном периоде 2019 года жильем были обеспечены порядка 210 очередников. Из них 103 многодетные семьи, 27 детей-сирот и еще 86 - социально-уязвимые слои населения. Это неполные семьи и семьи, которые имеют и воспитывают детей-инвалидов, а также лица, приравненные к ветеранам ВОВ и инвалиды 1-2-й групп. Также нам удалось в прошлом году обеспечить квартирами 15 врачей узких специальностей и 18 сотрудников правоохранительных органов», - пояснил Е. Салимов.

При этом аким отметил, что для того, чтобы всех обеспечить жильем была проведена корректировка генерального плана застройки нового микрорайона Карагайлы, а точнее территория была расширена еще на 90 гектаров. Специалисты приступили к разработке 92 проектов.

Напомним, в Семее ведется активное строительство жилых домов в новом микрорайоне Карагайлы. В декабре 2019 года там был сдан в эксплуатацию новый многофункциональный культурно-спортивный комплекс на 5 тысяч мест.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Жилье,
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Орал Ерланулы

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