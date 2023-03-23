В течение 10 дней отмечают Наурыз в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области праздник Наурыз отмечают в течение 10 дней. В областном комплексе «Керуен сарай» в городе Туркестане прошло праздничное мероприятие «Қош келдің, әз Наурыз!». Глава региона Дархан Сатыбалды поздравил жителей с праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«От всей души поздравляю вас с праздником Наурыз! Этот праздник занимает особое место в народе. Наурыз - праздник, который дарит тепло душе. Это не только начало года, но и признак обновления и возрождения. В Туркестане встречать Наурыз очень интересно. Потому что этот исторический город – золотая колыбель нашей нации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями области поднял вопрос о присвоении Туркестану статуса исторической и духовной столицы. В области ведется соответствующая работа в этом направлении. В этом году Туркестанской области исполняется пять лет. Трудолюбивые и сплоченные жители региона встречают Наурыз с большими успехами. По сравнению с 2018 годом объем валового регионального продукта увеличился в 1,6 раза и достиг три триллиона тенге. В сельском хозяйстве произведено продукции на более чем один триллион тенге, увеличившись в 1,9 раза. С момента образования области объем инвестиций вырос в 2,3 раза и составил 739,5 миллиарда тенге. Объем строительных работ составил 350,9 миллиарда тенге, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.

При поддержке руководства государства продолжится работа по развитию региона. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Туркестанскую область промышленно развитой, привлекательной для инвестиций зоной. Увеличение заводов и предприятий, создание новых рабочих мест – наша цель. Будет проведена работа и по развитию туризма. Разработана специальная концепция развития сельского хозяйства Туркестанского региона. В дальнейшем будут реализованы новые инициативы. Приложим усилия для развития нашего региона страны! Вместе с трудолюбивыми жителями мы сможем развивать наш регион», - сказал Дархан Сатыбалды.

На празднике в Туркестане была представлена концертная программа. Артисты областной филармонии имени Ш. Калдаякова исполнили песенное паппури, а артисты танцевального ансамбля «Art-east» и театра имени Р. Сейтметова представили театральную музыкально-хореографическую постановку «Тіршілік бастауы – Наурыз». Перед зрителями выступили танцевальные группы «Яссы» и «Фараб».

На празднике прозвучали песни, посвященные Наурызу, национальной культуре и традициям, патриотизму. Выступали известные певцы области и республики. Гостей приглашали в юрты.

Для гостей праздника были подготовлены концертные программы и театрализованные представления, национальные спортивные игры, в том числе қазақ күресі, рукопашный бой, перетягивание каната, тогызкумалак, конкурс питья кумыса, экскурсии в этноаул, выставка мастеров и художников, национальной кухни.

В Туркестане в этом году праздник Наурыз отмечают в течение 10 дней. Проводятся различные мероприятия под разными названиями. Ежедневно в каждом районе области проходят мероприятия, направленные на популяризацию традиций и обычаев, укрепление мира.