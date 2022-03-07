В Таразе зажигательно гуляли «Масленицу широкую»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе прошло традиционное народное гулянье – «Масленица широкая!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовое мероприятие состоялось на площади перед культурно-историческим комплексом «Шахристан».

«В этом году праздник имеет особое значение, - рассказала заведующая литературной частью Жамбылского областного русского драматического театра Ольга Махиня, - акцент был сделан на дружбу между народами, с целью сохранения и популяризации традиций самобытной русской культуры, воспитания высокой нравственности, доброты и отзывчивости, уважительного отношения друг к другу, к народным традициям».

На площади был установлен общий стол-выставка - символ самобытной славянской культуры. Стол ломился от щедрого угощения – традиционных национальных русских блюд, расписной под хохлому посуды. И, конечно, здесь был и согревающий чай в ярком самоваре.

Открыл городской праздник председатель Русской общины «Радонеж» Владимир Сорокин.

«Масленица, этот любимый народом православный праздник, отмечается целую неделю, - рассказал Владимир Сорокин. – В этом году началась Масленица 28 февраля и заканчивается 6 марта Прощеным воскресеньем. В этот последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье, если вы простите людям все обиды, то и вам простятся все ваши прегрешения. Всё очищается, и с весной приходит обновление».

В концертной программе с зажигательными музыкальными номерами, танцами скоморохов и песнями, шутками и прибаутками выступили учащиеся гимназий 7, 24, 40 и школ 31 и 13 города Тараза. Прозвучали русские народные песни «Эх, Масленица!», «Барыня-сударыня», «Кадриль» и другие в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Калинка».

«Танцевали все - и дети, и молодежь, и ветераны, а артисты областного русского драматического театра задавали ритм. Все национальности, представленные в Ассамблее народа Казахстана по Жамбылской области, все культуры и языки объединились в общем торжестве мира и добра, встречая весну», - говорит Ольга Махиня.

С приветственным словом выступил председатель украинского культурного объединения «Днiпро» Федор Клименко: «Масленица – наш общий праздник! Курбан айт – наш праздник! Наурыз – наш праздник! Украинцы аплодируют, мои друзья татары, казахи, аплодируют, русские, узбеки... Дружба народов у нас в Казахстане была, есть, и будет! Алга, Казахстан!».

Зажигательно выступил на празднике детский ансамбль русских народных инструментов «Ложкари» школы №13 под управлением Оксаны Дьяченко. Музыканты в русских народных костюмах исполнили попурри на русские, татарские, узбекские и казахские народные мелодии. Сама же Оксана Дьяченко ежегодно выступает в роли виновницы торжества - Масленицы, щедро угощает гостей праздника блинами.

Организаторами мероприятия выступили Русская община «Радонеж», Ассамблея народа Казахстана по Жамбылской области, областной русский драматический театр, отделы образования и культуры акимата города Тараза.