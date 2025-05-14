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    10:15, 14 Май 2025 | GMT +5

    В Таразе выясняют обстоятельства избиения депутата

    Вчера вечером на юриста и депутата маслихата Илийского района Алматинской области Нурлана Байгазиева напали в центре города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурлан Байгазиев
    Фото: Нурлан Байгазиев/Facebook

    Имя Байгазиева громко прозвучало в казахстанских медиа несколько недель назад, после того, как он опубликовал видео, на котором полицейские предлагают несовершеннолетней девушке подвезти ее на машине. После проверки полицейские были уволены.

    В Таразе юрист оказался на встрече с клиентом, где примерно в 18.00 на него напал неизвестный и нанес удары. Событие очень быстро попытались связать с резонансным событием, причиной которого стал депутат, но ситуацию прояснило видео предшествовавшего конфликта, попавшее в сеть сегодня утром.

    На нем видно, как двое мужчин ссорятся рядом с диваном, на котором сидит женщина с ребенком. Причиной драки стало зарядное устройство. Адвокат хотел подзарядить телефон рядом со стулом, на котором сидели мужчина и его жена. Однако это не понравилось супружеской паре.

    После произошедшего депутата доставили в больницу.

    По сообщению пресс-службы департамента полиции Жамбылской дело уже сдвинулось с места.

    — Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — ответили в ведомстве.

    Жамбылские медики отметили, что оказали всю необходимую помощь пострадавшему и попытались оставить пациента под наблюдением и дальше, но он категорически отказался.

    — В городскую многопрофильную больницу поступил пациент с переломом левой скуловой кости со смещением. Кожных ран нет. Пострадавший находился в учреждении примерно с 19:00 до 01:00. Ему была предложена госпитализация для дальнейшего обследования, наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи, однако он категорически отказался от лечения. Врачи разъяснили возможные последствия отказа, включая риск осложнений, однако пациент принял решение осознанно и покинул больницу, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

    Ранее мы рассказывали, как полицейские в Алматинской области предложили подвезти несовершеннолетнюю.

    Теги:
    Депутаты Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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