В Таразе выясняют обстоятельства избиения депутата

Имя Байгазиева громко прозвучало в казахстанских медиа несколько недель назад, после того, как он опубликовал видео, на котором полицейские предлагают несовершеннолетней девушке подвезти ее на машине. После проверки полицейские были уволены.

В Таразе юрист оказался на встрече с клиентом, где примерно в 18.00 на него напал неизвестный и нанес удары. Событие очень быстро попытались связать с резонансным событием, причиной которого стал депутат, но ситуацию прояснило видео предшествовавшего конфликта, попавшее в сеть сегодня утром.

На нем видно, как двое мужчин ссорятся рядом с диваном, на котором сидит женщина с ребенком. Причиной драки стало зарядное устройство. Адвокат хотел подзарядить телефон рядом со стулом, на котором сидели мужчина и его жена. Однако это не понравилось супружеской паре.

После произошедшего депутата доставили в больницу.

По сообщению пресс-службы департамента полиции Жамбылской дело уже сдвинулось с места.

— Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — ответили в ведомстве.

Жамбылские медики отметили, что оказали всю необходимую помощь пострадавшему и попытались оставить пациента под наблюдением и дальше, но он категорически отказался.

— В городскую многопрофильную больницу поступил пациент с переломом левой скуловой кости со смещением. Кожных ран нет. Пострадавший находился в учреждении примерно с 19:00 до 01:00. Ему была предложена госпитализация для дальнейшего обследования, наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи, однако он категорически отказался от лечения. Врачи разъяснили возможные последствия отказа, включая риск осложнений, однако пациент принял решение осознанно и покинул больницу, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Ранее мы рассказывали, как полицейские в Алматинской области предложили подвезти несовершеннолетнюю.