В Таразе усилят карантинные ограничения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тенденция роста заболеваний коронавирусом в Жамбылской области вызвала необходимость введения новых ограничительных мер и ужесточения контроля за соблюдением всех требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в январе 2021 года город Тараз переместился из «зеленой» зоны в «желтую». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в других областях Казахстана был подготовлен резерв в две тысячи коек. Для предупреждения и лечения заболевших COVID-19 в стационары области завезено лекарств и оборудования на 1,2 миллиарда тенге.

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Байдилда Шиналиев подписал новое постановление о карантине в Таразе «О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области от 16.04.2021».

По новому постановлению запрещаются зрелищные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, конференции, а также семейные торжественные мероприятия, в том числе на дому, и иные мероприятия с массовым скоплением людей. Предписано соблюдать требования по ношению масок в общественных помещениях, общественном транспорте. В числе исключений - дети до 5 лет, а также прием пищи в местах общественного питания.

Не менее 80% сотрудников офисов и организаций должны перейти на дистанционную форму работы. Для оставшихся не более 20% сотрудников должно быть максимально сокращено рабочее время.

ЦОНы, отделы занятости и социальных программ и подразделения акимата Тараза, банки, отделения АО «Казпочта» теперь будут работать с ограничением по времени с 09:00 до 18:00. Необходимы при этом социальная дистанция и усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

Разрешена деятельность объектов общественного питания в помещении при заполняемости до 50%, не более 30 посадочных мест, с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест. Должна соблюдаться дистанция не менее 2 метров между крайними местами соседних столов. Время ограничено с 09:00 до 20:00 без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных и других мероприятий с возможным массовым скоплением людей.

Разрешена деятельность объектов общественного питания и фудкортов только на доставку и на вынос, с 08:00 до 05:00, с усилением санитарно-дезинфекционного режима

Приостановлена в воскресенье работа непродовольственных и продовольственных открытых рынков, в субботу и воскресенье - ТРЦ, торговых домов (бутиков), торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и находящихся в них аптек. Приостановлена в субботу и воскресенье работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров.

Разрешена деятельность непродуктовых, отдельно стоящих магазинов площадью до 2 тысяч кв. м, с усилением санитарно-дезинфекционного режима.

Контроль за этими мероприятиями поручено обеспечить акиму города Тараза, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города. Документ вступает в силу 30 апреля 2021 года.