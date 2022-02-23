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В Таразе строится крупный медицинский комплекс

23 Февраля 2022 17:16
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В Таразе строится крупный медицинский комплекс

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сфера здравоохранения активно развивается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации областного управления здравоохранения, в центре города Тараза начато строительство медицинского комплекса с многопрофильным стационаром, диагностическим и реабилитационным центрами, родильным домом.

«Общая площадь трехэтажного комплекса с цокольным этажом составляет 12 910,7 квадратных метров. На строительство комплекса инвестиционные затраты частной медицинской организации составят 3,6 млрд. тенге. В едином комплексе будут созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, диагностической, стационарной, реабилитационной. Пациентам будет оказываться восстановительная медицинская помощь, а также планируется дальнейшее совершенствование и развитие высокотехнологичных медицинских услуг», - пояснили в ведомстве.

В новом комплексе на бесплатной основе смогут получать медицинскую помощь люди различных возрастных групп и категорий населения – от детей, подростков, взрослых до беременных женщин, пенсионеров и инвалидов. Современное медицинское оборудование позволит внедрить новейшие методы и методики диагностики и лечения.

Открытие нового медицинского комплекса обеспечит доступность, своевременность оказания широкого спектра медицинских услуг населению, повышение качества жизни, снижение инвалидизации и увеличение продолжительности жизни населения.


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#Жамбылская область   #Строительство   #Здравоохранение   #Регионы  
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Автор:

Галина Скрипник

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