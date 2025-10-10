РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:30, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Таразе сотрудник акимата избежал тюремного срока из-за болезни сердца

    За свой проступок начальнику назначили ограничение свободы, а его подчиненному — реальный тюремный срок, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского суда № 2.

    чиновник
    Фото: pexels.com

    По материалам дела, заведующий сектором коммунальной собственности отдела финансов акимата города и его подчиненный — статист этого же отдела в 2021–2022 годах вывели из собственности акимата три объекта недвижимости. Позднее они реализовали помещения частным лицам, получив солидную выгоду.

    На скамью подсудимых они попали обвиненные в мошенничестве с использованием служебного положения и растрате вверенного имущества.

    Заведующий сектором вину не признал и даже просил его оправдать, при этом подчиненный — раскаялся. Однако реальный срок получил лишь второй — с учетом положительной характеристики и отсутствия судимости ему назначили 4 года лишения свободы. Руководитель же из-за больного сердца и наличия инвалидности III группы получил 4,5 года ограничения свободы.

    Конечно же, приговоренным предстоит возместить нанесенный государству ущерб, который оценивается как крупный, а также оба не смогут вернуться на прежнюю работу — заведующий сектором пожизненно, а статист ближайшие 5 лет.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за месяц зарегистрировали 13 коррупционных правонарушений.

    Теги:
    Коррупция Мошенничество Суды Жамбылская область Акимат Тараз
    Алексей Поляков
    Автор
