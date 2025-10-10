В Таразе сотрудник акимата избежал тюремного срока из-за болезни сердца

По материалам дела, заведующий сектором коммунальной собственности отдела финансов акимата города и его подчиненный — статист этого же отдела в 2021–2022 годах вывели из собственности акимата три объекта недвижимости. Позднее они реализовали помещения частным лицам, получив солидную выгоду.

На скамью подсудимых они попали обвиненные в мошенничестве с использованием служебного положения и растрате вверенного имущества.

Заведующий сектором вину не признал и даже просил его оправдать, при этом подчиненный — раскаялся. Однако реальный срок получил лишь второй — с учетом положительной характеристики и отсутствия судимости ему назначили 4 года лишения свободы. Руководитель же из-за больного сердца и наличия инвалидности III группы получил 4,5 года ограничения свободы.

Конечно же, приговоренным предстоит возместить нанесенный государству ущерб, который оценивается как крупный, а также оба не смогут вернуться на прежнюю работу — заведующий сектором пожизненно, а статист ближайшие 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за месяц зарегистрировали 13 коррупционных правонарушений.