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    09:39, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Таразе пожар охватил дом и две автомашины

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе по улице Капал произошел пожар жилого дома и двух автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Жамбылской области в Instagram.

    Общая площадь возгорания, произошедшего 12 сентября в 17 часов 3 минуты, составила 150 кв. метров.Пожар тушили 15 сотрудников и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Пожар локализован в 17:30 часов и ликвидирован в 17 часов 48 минут. Жертв и пострадавших нет.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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