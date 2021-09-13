В Таразе пожар охватил дом и две автомашины

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе по улице Капал произошел пожар жилого дома и двух автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Жамбылской области в Instagram.

Общая площадь возгорания, произошедшего 12 сентября в 17 часов 3 минуты, составила 150 кв. метров.Пожар тушили 15 сотрудников и 4 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области. Пожар локализован в 17:30 часов и ликвидирован в 17 часов 48 минут. Жертв и пострадавших нет.