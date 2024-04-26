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    05:15, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    В Таразе отремонтируют 117 улиц

    тараз
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Ремонт и строительство дорожной инфраструктуры продолжается в Жамбылской области в рамках трехлетнего плана развития города Тараза, передает агентство Kazinform.

    На 2024 год в Таразе планируется реализовать 40 проектов по дорожному ремонту, объем текущих ремонтных работ увеличился втрое.

    дороги
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Предстоит заасфальтировать 117 городских магистралей протяженностью 140 километров, отремонтировать пешеходные дорожки протяженностью 20,2 километра и отсыпать гравием 73,8 километра дорог (165 улиц, переулков, тупиков и проездов). Планируется также модернизация трех улиц длиной 10,8 километра, сообщает пресс-служба главы региона.

    пресс-служба акима Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Отметим, что в 2023 году в Таразе было отремонтировано 87,5 километра городских магистралей.

    пресс-служба акима Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Как сообщалось, в областном центре разработан комплексный план мероприятий на 2023 - 2025 годы по ремонту и строительству дорожной инфраструктуры, а также с целью совершенствования автотранспортных средств и обеспечения населения системой пассажирских перевозок. В планах местных властей в ближайшие три года открыть новые автобусные маршруты, дополнительно запустить по ним автобусы и установить новые остановки. 

    Численность населения города Тараза, разделенного на 11 территориальных округов, составляет 429 тыс. человек.

    пресс-служба акима Жамбылской области
    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Жамбылская область Строительство Тараз Ремонт дорог
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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