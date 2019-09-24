В Таразе наказывают строителей за срыв графика работ

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Масштабная реконструкция изношенных тепломагистралей ведется в областном центре, однако подрядчики допускают отставания от графика строительных работ и другие нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на территории города Тараза ведутся строительно-монтажные работы по нескольким крупным проектам. В 2018 году было выделено 1,7 миллиарда тенге и реконструировано 6,2 километра тепломагистралей. На этот год запланировано выделить 7,6 миллиарда тенге и обновить 18,6 километра труб.





По заказу предприятия «Таразтрансэнерго» ведется реконструкция и ремонт инженерно-инфраструктурных сетей. Работы проходят по улицам, где проложены тепломагистрали М-2 и М-4 - Сыпатай батыр, Кошеней, Койгельды, Ниеткалиева, Казыбек би, Аккозиева, Аккошкар Аулие, М.-Х. Дулати, Комратова, Конаева и проспектам Абая, Жамбыла, Толе би. Это позволит решиться давнюю проблему - с 2020 года подавать горячую воду горожанам бесперебойно.

Как рассказали в пресс-службе акима города Тараза, в связи с отменой разрешений на земляные работы организации, оказывающие коммунальные услуги, проводят раскопки без согласования с местными исполнительными органами.

«Юридические и физические лица самовольно присоединяются к инженерно-коммуникационным сетям, - рассказала пресс-секретарь акима города Тараза Гульбахрам Дуйсекова. - Проведена проверка по выявленным нарушениям в работе подрядчиков, проводящих работы по реконструкции инженерно-инфраструктурных сетей. По итогам проверки подрядчику ТОО «Корпорация Жилстрой-Тараз», работающему по замене тепломагистрали М-2, за разрытие асфальтового покрытия на пересечении проспекта Абая и улицы Суханбаева, наложен штраф на сумму 21 000 тенге в соответствии с п. 1 ст. 130 Закона РК «О безопасности дорожного движения РК». Кроме того, за разрытие асфальтового покрытия на пересечении проспекта Толе би и улицы Сыпатай батыра ТОО «Даму» оштрафовано на сумму 50 500 тенге».





Отмечается, что только в августе ТОО «Корпорация Жилстрой-Тараз» за несвоевременное выполнение ремонтных работ по утвержденному графику оштрафовано на 3,9 миллиона тенге. Причиной отставания подрядчики называют задержку со стороны поставщиков труб.

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Толебаев, а также представители подрядной организации и теплопередающей организации «ТаразТрансЭнерго», побывали на участках, где ведется замена теплотрассы. В ходе мониторинга участка по улице Сыпатай батыра были сделаны замечания, касающиеся санитарного состояния. Представители подрядной организации пообещали убрать не вывезенный вовремя грунт.

Равиль Толебаев подчеркнул, что состояние участков, на которых проходят реконструкция и ремонт инженерно-инфраструктурных сетей, находятся под пристальным наблюдением проектного офиса «Жамбыл адалдык аланы».