В Таразе двое мужчин закрасили двойную сплошную линию

С помощью камер видеонаблюдения полицейские в Жамбылской области выявили нарушение, совершенное работниками одного из городских автосервисов.

На видео видно, как двое мужчин, вооружившись черной краской и трафаретом, организуют для проезжающих водителей место для законного поворота или разворота.

Фото: ДП Жамбылской области

Нарушителей оперативно задержали, мужчины объяснили свои действия желанием упростить въезд автомобилей напрямую с дороги в сервисный центр.

По данному факту составлены административные протоколы по части 3 статьи 630 и статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях.

По двум этим статьям суммарно каждый будет оштрафован на 30 МРП (117 960 тенге).

Ранее сообщалось, что на дорогах Казахстана установят новые станции весогабаритного контроля.

Одностороннее движение введут на улице Айтыкова в Алматы.