В Талдыкоргане наблюдается спад заболеваемости COVID-19 - главный санврач города

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач города Ермек Асемкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе Талдыкоргане наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Всего зарегистрировано с 13 мая 2020 года 13 068 случаев, с января 2021 года – 11 140 случаев КВИ. За последние 14 дней зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается с конца марта 2021 года, когда было зарегистрировано 490 случаев в месяц, в апреле достигнув 1 511 случаев. Число зарегистрированных случаев с мая по ноябрь 2021 года составило 7 609 – в среднем за сутки выше 115 случаев. Пик был зарегистрирован в августе 2021 года – 2 345 случаев», - отметил главный санврач.

Он заявил, что эпидемиологическими расследованиями установлены достоверные и вероятные места заражения. Ими остаются семьи, где происходят заражения от больных членов, трудовые коллективы, а также завозные случаи.

«Причинами роста COVID-19 в августе является увеличение социальных контактов городского и миграция пригородного населения, связанная с посещением общественных мест. Кроме того, на ухудшение ситуации повлияла цепная передача членами семьи инфекции от заразившихся в общественных местах», - добавил спикер.

Кроме того, спикер заметил, что смягчение мер, направлено на улучшение социально-экономической обстановки среди населения.

«Но это не должно вызывать ощущения, что мы вернулись к мирной обычной жизни. Необходимо научиться жить в условиях пандемии с соблюдением противоэпидемических мер», - заявил Ермек Асемкулов.

По его словам, одними из важных противоэпидемических мер являются вакцинация, программа Ashyq, ношение масок и меры профилактики.

«Эти меры применяются для сохранения мобильности населения в условиях карантинных ограничений и направлены на создание безопасной среды, защиту посетителей от риска заражения и распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, предоставление возможности бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер», - заключил он.