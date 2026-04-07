В Талдыкоргане вымогатели заставляли жертв оформлять микрозаймы

Как сообщили в полиции, двое 19-летних жителей областного центра действовали с осени 2024 года. Они оказывали психологическое давление на своих жертв и принуждали их брать кредиты в микрофинансовых организациях.

— В результате преступных действий пострадали шесть человек. Общий ущерб превысил два миллиона тенге, — отметили в ведомстве.

Подозреваемые были задержаны и арестованы. Уголовное дело уже направлено в суд.

В правоохранительных органах напоминают, что при любых фактах угроз, давления или вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Своевременное обращение помогает предотвратить более тяжкие последствия.

Ранее четверо жителей Алматы получили по девять лет за вымогательство.