В Талдыкоргане вымогатели заставляли жертв оформлять микрозаймы
В Талдыкоргане раскрыта схема вымогательства, под угрозами насилия молодые люди вынуждали своих знакомых оформлять на себя микрозаймы, а деньги сразу передавать злоумышленникам, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в полиции, двое 19-летних жителей областного центра действовали с осени 2024 года. Они оказывали психологическое давление на своих жертв и принуждали их брать кредиты в микрофинансовых организациях.
— В результате преступных действий пострадали шесть человек. Общий ущерб превысил два миллиона тенге, — отметили в ведомстве.
Подозреваемые были задержаны и арестованы. Уголовное дело уже направлено в суд.
В правоохранительных органах напоминают, что при любых фактах угроз, давления или вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Своевременное обращение помогает предотвратить более тяжкие последствия.
